Challenge Group annonce avoir acquis deux Boeing 777-300ER lors d’une vente aux enchères organisée fin mars en Inde. Les deux appareils sont âgés d’environ 19 ans et ont été acquis dans le cadre du processus de liquidation de Jet Airways. Ils s’ajoutent ainsi à 3 autres appareils du même type acquis en février dernier et également issus de l’ancienne flotte de la compagnie indienne.



Tous sont destinés à être convertis en avons tout cargo dans le cadre du programme 777-300ERSF « Big Twin » lancé par Israel Aerospace Industries (IAI) et AerCap, avec des créneaux de conversions s’étalant jusqu’à 2027.

Le groupe spécialisé dans le fret basé à Malte a lancé un programme de conversions de plusieurs Boeing 777-300ERSF. Son premier exemplaire a été livré en février dernier, confirmant son statut d’opérateur de lancement du « Big Twin » en Europe.

Challenge Group prévoit d’aligner au moins six 777-300ERSF dans deux ans.