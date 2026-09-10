BOC Aviation a annoncé qu’il avait conclu un accord avec Airbus, portant sur l’acquisition de douze A320neo. Les appareils seront livrés à partir de 2029, motorisés par le LEAP-1A de CFM International, et remis à Avianca, couverts par des accords de leasing longue durée.

« À mesure que la production d’avions accélère, le financement des paiements avant livraison revêt une importance croissante pour nos compagnies aériennes clientes. Notre accès à d’importantes liquidités nous permet d’accompagner nos clients dans des transactions de cette nature et d’enrichir notre flotte d’A320neo dotés des dernières technologies », explique Steven Townend, directeur général et administrateur délégué de BOC Aviation.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie de renouvellement et de croissance de la flotte d’Avianca, et plus généralement du groupe Abra. Celui-ci détient des commandes pour 119 A320neo (en incluant la commande d’octobre dernier pour cinquante appareils), qui lui permettront à la fois de moderniser sa flotte en remplaçant ses A320ceo (plus de soixante en service) et d’introduire de nouvelles capacités.