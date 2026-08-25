La coentreprise entre Delta Air Lines et Aeromexico sur les vols entre les Etats-Unis et le Mexique peut se maintenir. La cour d’appel fédérale américaine (11e circuit) a annulé le 20 août l’ordonnance du département des transports (DoT), qui mettait fin à l’accord de collaboration entre les deux compagnies aériennes et à l’immunité antitrust associée.

La cour a jugé que le DoT avait rendu une décision arbitraire sur cette alliance et en incohérence avec ses principes traditionnels, notamment en focalisant son analyse sur les restrictions opérationnelles imposées par le Mexique à l’aéroport de Mexico (Benito Juarez) au lieu d’adopter une vision plus globale – alors que d’autres aéroports dans le monde adoptent des pratiques similaires sans que cela ne remette en question les coentreprises.

La décision du DoT d’interdire la coentreprise entre Delta et Aeromexico (qui existe depuis 2017) était survenue en septembre dernier et devait prendre effet au début de l’année 2026, mais les deux compagnies ont obtenu un sursis pour son application (jusqu’à la décision de la cour d’appel). Les accords autour des programmes de vols, des tarifications et du partage des revenus n’ont donc pas changé depuis la remise en question et peuvent être maintenus.