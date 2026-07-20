Riyadh Air continue de bâtir sa flotte pour sa croissance. A l’occasion du salon de Farnborough, la compagnie d’Arabie saoudite a confirmé les options qu’elle détenait sur six Airbus A350-1000 et 28 Boeing 787.

En ce qui concerne l’accord passé avec Boeing, il englobe une précédente confirmation de onze options : les appareils avaient été ajoutés au carnet de commandes de l’avionneur mais le client n’avait pas été identifié. Une fois que les dix-sept autres auront été inscrits à leur tour, la compagnie se sera engagée sur 67 appareils au total. Boeing précise aussi qu’elle exerce ainsi la majorité des options qu’elle avait sécurisées lors de sa commande initiale de 2023.

Par ailleurs, cet accord comprend également la conversion de vingt de ces options du 787-9 au 787-10. Riyadh Air planifie ainsi déjà une augmentation de ses capacités d’emport de passagers (une cinquantaine de place supplémentaires par rapport à la version -9 qu’elle exploite aujourd’hui) et de cargo, ainsi que l’ajout d’une once de flexibilité dans sa programmation.

En parallèle, elle a annoncé la confirmation d’options sur six A350-1000, qui portent à 31 le nombre d’appareils qu’elle détient en commande ferme. Selon le contrat qu’elle a signé avec Airbus, elle détient encore des options pour dix-neuf appareils.

Pour rappel, Riyadh Air exploite actuellement six 787-9, qui lui ont permis de lancer pleinement ses opérations en juin dernier. Elle vise un objectif de 100 destinations dans son réseau en 2030.