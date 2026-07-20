SMBC Aviation Capital agrandit son portefeuille de 737 MAX. La société de leasing a signé un accord avec Boeing au salon de Farnborough portant sur l’acquisition d’une centaine d’appareils, répartis entre soixante 737-10 et quarante 737-8.

C’est la première fois qu’elle s’engage pour le 737-10 et il s’agit également de la commande la plus importante signée en une fois par un loueur pour ce modèle. Désormais, les engagements de SMBC pour le 737 MAX atteignent 450 appareils.

« Cette commande reflète la dynamique du marché, nos compagnies aériennes et nos investisseurs cherchant à passer au modèle 737-10. Cette commande soutiendra leurs ambitions de croissance jusqu’à la prochaine décennie et témoigne de notre grande confiance dans le Boeing 737 MAX ainsi que de la demande soutenue pour des avions à fuselage étroit économes en carburant et à la pointe de la technologie », ajoute Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital.

En parallèle, la société a signé une commande équivalente auprès d’Airbus, qui porte sur l’acquisition d’une centaine d’appareils de la famille A320neo, répartis entre 65 A321neo et 35 A320neo. Là encore, le loueur s’assure un pipeline de livraisons en continu jusqu’au milieu des années 2030.

(article mis à jour le 20 juillet à 17h15 à la suite de la signature du contrat avec Airbus)