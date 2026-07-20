Embraer a publié son Market Outlook 2026, dans lequel il prévoit la livraison de 8 500 avions commerciaux à réaction de moins de 150 sièges sur les vingt prochaines années, pour une valeur cumulée estimée à 650 milliards de dollars. L’étude se concentre sur les sept grandes régions mondiales, tout en intégrant une analyse spécifique du marché cargo pour des appareils avec une capacité de moins de 40 tonnes.

La demande projetée repose sur une croissance moyenne du trafic passagers de 3,7% par an jusqu’en 2045, mesurée en revenus passagers-kilomètre (RPK). La Chine affiche la progression la plus élevée, avec 5,2% par an, devant le Moyen-Orient (4,6%), l’Afrique (4,4%) et l’Amérique latine et les Caraïbes (4,3%). L’Asie-Pacifique hors Chine est attendue à 4,1%, l’Europe et l’Amérique du Nord se situent respectivement à 2,7% et 2,0%, traduisant des marchés plus matures et orientés vers le remplacement des flottes.

En termes de structure du trafic, l’Asie-Pacifique et la Chine devraient représenter ensemble 40% des RPK mondiaux à l’horizon 2045, contre 37% pour le couple Europe–Amérique du Nord.

Malgré cette bascule du centre de gravité vers l’Asie, l’Amérique du Nord demeurera le premier marché en nombre de livraisons avec 2 670 appareils, soit 31% du total, suivie par l’Europe/CEI avec 1 870 appareils (22%) et la Chine avec 1 470 unités (17%). L’Asie-Pacifique recevrait 1 050 jets (13%), l’Amérique latine 740 (9%), l’Afrique 370 (4%) et le Moyen-Orient 330 (4%).