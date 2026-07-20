British Airways a décidé d’accorder toute sa confiance à Pratt & Whitney. La compagnie britannique a signé un contrat avec le motoriste américain pour équiper 33 Airbus A320neo en commandes fermes et une trentaine d’options (si elles sont exercées) de GTF. Les premiers appareils, commandés en 2022, doivent rejoindre la flotte en 2027.

British Airways exploite déjà 35 A320neo et vingt A321neo mais avait jusqu’alors opté pour une motorisation LEAP, de CFM International. Le GTF est toutefois déjà en service au sein du groupe IAG, auprès de Vueling, et semble donc avoir convaincu le groupe.

« Cette journée marque un tournant décisif et témoigne d’une grande confiance dans le moteur GTF, puisque la compagnie aérienne phare du Royaume-Uni, British Airways, devient le tout dernier client du GTF », se réjouit Rick Deurloo, président de la division Moteurs commerciaux de Pratt & Whitney.

Le motoriste précise que le contrat s’accompagne d’un accord de maintenance EngineWise de douze ans.