BOC Aviation a finalisé une commande pour jusqu’à 300 LEAP auprès de CFM International. La société de leasing va recevoir les deux modèles LEAP-1A et LEAP-1B, pour motoriser une centaine d’Airbus de la famille A320neo et une cinquantaine de Boeing 737 MAX (pour lequel le LEAP est la motorisation exclusive) qu’elle a déjà commandés.

Elle souligne qu’il s’agit là de la plus importante commande de moteurs qu’elle ait jamais signée en une fois, même si le LEAP équipe déjà plus de 240 appareils de son portefeuille.

Elle précise également que cette commande couvre une part importante de son carnet de commandes auprès d’Airbus et de Boeing.