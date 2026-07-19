La Federal Aviation Administration (FAA) va autoriser Boeing à délivrer à nouveau, à partir du 20 juillet, les certificats de navigabilité finaux pour l’ensemble des 737 MAX et 787 produits, mettant fin au système d’alternance hebdomadaire instauré en 2025.

Cette décision fait suite à huit mois d’analyse de données montrant des constats de qualité de production comparables, que les certificats soient émis par la FAA ou par l’Organisation Designation Authorization (ODA) de Boeing.

« La sécurité guide chacune de nos actions, et cette avancée n’est possible que parce que nous avons la certitude qu’elle peut être réalisée en toute sécurité », a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA. « Nos inspecteurs maintiendront une surveillance rigoureuse de la production de Boeing tout en consacrant davantage de temps aux domaines où leur intervention a le plus d’impact : l’identification et le traitement des risques potentiels plus en amont du processus de fabrication. »

La FAA avait retiré en 2019 à Boeing le droit d’approuver individuellement les 737 MAX, puis étendu en 2022 cette suspension aux 787 en raison de problèmes de qualité de production, se réservant alors l’intégralité des certificats. Le régulateur avait rétablit une « délégation limitée » permettant à Boeing d’émettre des certificats de navigabilité pour certains 737 MAX et 787 à partir du 29 septembre 2025.

Le régulateur précise que l’avionneur reste cependant sous supervision étroite. La FAA poursuivra les inspections, les audits et la surveillance du système de production de Boeing, y compris les activités d’assemblage critiques, les tendances en matière de qualité de production ainsi que la conformité à la conception de type approuvée et aux exigences d’ingénierie.