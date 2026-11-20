Selon une lettre interne de la direction de Lufthansa à ses salariés, qui a pu être lue par l’agence de presse allemande dpa, la compagnie allemande envisagerait de supprimer un millier d’emplois (équivalents temps plein) dans ses hubs de Francfort et Munich. La lettre ne précise pas la répartition de ces réductions.

Elle s’inscrit cependant dans la lignée d’une précédente annonce au niveau du groupe Lufthansa, qui avait annoncé en 2025 son intention de supprimer 4 000 postes administratifs.

Cette annonce pourrait également être liée à la restructuration de l’activité moyen-courrier de la compagnie. Lufthansa compte en effet réduire sa flotte moyen-courrier depuis longtemps, en transférant une partie de ses vols à Lufthansa City Airlines, dont la structure de coûts est plus efficace. Le plan Turnaround, présenté en 2024, entérinait cette stratégie et le transfert de routes court et moyen-courrier déficitaires vers les filiales plus compétitives (City Airlines, qui va très prochainement recevoir son premier Airbus A220, et Discover Airlines).

Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung plus tôt dans la semaine, Lufthansa envisage d’aller jusqu’à une réduction de la flotte moyen-courrier à une centaine d’appareils, contre 176 actuellement. Entre quinze et vingt appareils pourraient être immobilisés ou transférés dès cet hiver.