JetBlue croit-elle vraiment pouvoir publier un résultat opérationnel positif en 2027, comme l’a affirmé sa présidente-directrice générale cette semaine ? Après six ans de pertes nettes et lourdement endettée, la compagnie américaine mise sur son plan de réorganisation JetForward pour casser la spirale dans laquelle elle est prise, et peut-être un peu sur l’optimisme.

Comme toutes ses consœurs américaines, elle a en effet publié un chiffre d’affaires en forte hausse au troisième trimestre, preuve que les passagers ne boudent pas ses vols et encaissent les augmentations (généralisées) des prix des billets. En revanche, le résultat opérationnel creuse son déficit, la hausse des tarifs ne compensant pas totalement l’envolée des coûts du carburant, et la marge opérationnelle reste négative (à -5,1 %). Elle mise donc sur la tendance à la premiumisation, qui fait ses preuves chez les majors, y compris chez Southwest qui s’éloigne de la pureté de son modèle low-cost pour améliorer ses marges…