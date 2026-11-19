Le ministère malaisien de la Défense a remis à Airbus Helicopters une lettre d’intention en vue de l’acquisition de quatre hélicoptères de recherche et de sauvetage au combat (CSAR) destinés à la Royal Malaysian Air Force (RMAF).

Annoncé le 17 novembre à l’occasion de la visite officielle d’Emmanuel Macron en Malaisie, ce projet constitue une première phase d’acquisition dans le cadre du plan de développement de développement capacitaire de la RMAF à l’horizon 2055 (CAP55).

Le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled Nordin, n’a pas mentionné spécifiquement le H225M mais le récapitulatif officiel français des accords identifie les appareils sous la désignation « CSAR H225 ». L’accord envisagé comprend également un volet consacré à la maintenance, à la réparation et à la révision (MRO) des appareils.

La RMAF dispose déjà d’une flotte de douze H225M, des hélicoptères livrés à partir de 2012 qui ont progressivement remplacé les Sikorsky S-61A-4 Nuri malaisiens.