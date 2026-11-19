Les deux ATR 72-600 d’Air Antilles sont proposés à la vente par appel d’offres dans le cadre de la liquidation judiciaire de la compagnie. Les offres doivent parvenir au liquidateur avant le 3 décembre 2026 à midi, heure de Guadeloupe, selon l’annonce légale publiée le 18 novembre.

La procédure, conduite par la SCP BR Associés, permet de soumissionner pour un appareil ou pour les deux. Les offres doivent être fermes, libellées en euros et sans condition suspensive de financement. La documentation technique est accessible sur demande auprès du liquidateur.

Les deux avions régionaux sont actuellement stationnés sur l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Il s’agit des MSN 1374 et MSN 1497, équipé de leurs moteurs PW127M.

Pour rappel, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre avait placé la compagnie aérienne en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité le 27 avril. Son certificat de transporteur aérien avait été suspendu par la DGAC en décembre, en raison de manquements documentaires et opérationnels.