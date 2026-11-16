Le premier vol avec équipage du démonstrateur CE-25A réalisé le 14 novembre à Binzhou (Shandong) sur plus de soixante kilomètres interpelle, alors que l’avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) avait été plutôt discret sur ce projet depuis 3 ans, après la présentation d’une simple maquette à la China International Import Expo de Shanghai en novembre 2023…
Embraer et le DLR mobilisent un E195-E2 pour étudier les émissions et la formation des traînées de condensation
Embraer mobilise un E195-E2 dans le programme international IGNITE-X, piloté par le DLR allemand, pour...