Le SIAE est prévenu. « Nous allons faire une version plus grande, meilleure et plus grandiose que le Salon du Bourget. Beaucoup plus grande, beaucoup plus grandiose, et nous avons les sites qu’il faut ».

Le président Donald Trump a clairement voulu faire encore un peu rêver les Américains, quelques jours après la lourde défaite de son camp aux élections de mi-mandat, en annonçant la création d’un nouveau rendez-vous aéronautique et spatial destiné à surpasser le salon parisien, plus que centenaire et toujours considéré comme le plus important au monde.

« Il attirera des centaines de milliers de visiteurs chaque année, générera des milliards de dollars de retombées économiques et accueillera la conclusion de contrats représentant des centaines de milliards de dollars », a ajouté Donald Trump au Kennedy Space Center, en Floride, le 6 novembre, précisant que l’on pourra notamment y voir « les avions commerciaux de tous types, toutes les grandes entreprises, Boeing… ».