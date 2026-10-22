Au cours des dix dernières années, le secteur de la maintenance aéronautique a connu une transformation majeure. Derrière l’évolution technologique des avions se cache une mutation profonde des méthodes de travail, des compétences et des outils. Pour Air France Industries, l’enjeu consiste à accompagner cette transformation tout en préservant ce qui fait l’essence du métier : l’expertise humaine, la rigueur technique et la culture de la sécurité.

L’une des évolutions les plus marquantes concerne la digitalisation des opérations de maintenance. Il y a encore quelques années, les cartes de travail papier constituaient le support principal des interventions. Aujourd’hui, les techniciens disposent d’outils numériques leur permettant d’accéder directement sur le terrain à la documentation technique la plus récente via tablettes Toopad. Les travaux réalisés sont enregistrés de manière électronique, offrant un niveau de traçabilité, de fiabilité et de réactivité sans précédent.

Cette transformation a profondément modifié le pilotage des activités de maintenance. La disponibilité immédiate de l’information, la mise à jour en temps réel des dossiers techniques et le suivi numérique des opérations améliorent la coordination entre les équipes. Au-delà de la technologie, c’est un véritable changement de culture qui s’est opéré dans les hangars et les ateliers.

La connectivité croissante des avions a également ouvert la voie à de nouvelles approches. Grâce aux milliers de données remontées quotidiennement par les systèmes embarqués, Air France Industries a développé Prognos, sa solution de maintenance prédictive. Cet outil analyse en continu les informations techniques issues des avions, moteurs et APU afin d’identifier les signaux faibles susceptibles d’annoncer une défaillance future. Les équipes peuvent ainsi anticiper certaines interventions avant qu’un événement opérationnel ne survienne.

Cette capacité à transformer la donnée en décision opérationnelle représente une avancée majeure pour le MRO. La maintenance n’est plus uniquement préventive ou corrective ; elle devient de plus en plus prédictive. Cette évolution contribue à améliorer la disponibilité des flottes, à limiter les immobilisations imprévues et à optimiser l’organisation des opérations de maintenance.

L’intelligence artificielle constitue désormais la prochaine étape de cette transformation. Mais si les technologies évoluent rapidement, la transmission des savoir-faire demeure un enjeu fondamental. La maintenance aéronautique reste avant tout un métier d’expertise où l’expérience terrain joue un rôle déterminant. C’est pourquoi Air France Industries investit fortement dans le développement des compétences à travers ses écoles métiers.

Parmi elles, l’École de l’Avion occupe une place centrale. Elle accompagne l’acquisition des fondamentaux techniques et opérationnels grâce à des formations assurées par des professionnels expérimentés issus du terrain. Les apprenants y découvrent les bonnes pratiques, les méthodes de travail et les exigences qui caractérisent les activités de maintenance aéronautique.

L’acquisition récente d’un avion école vient renforcer cette ambition. Véritable outil pédagogique, il permet aux jeunes techniciens de se former dans des conditions proches de la réalité opérationnelle, de développer les gestes métier et d’acquérir plus rapidement les réflexes indispensables à leur future activité. Il constitue également un formidable vecteur de transmission entre générations de professionnels.

Dans un contexte de transformation technologique rapide et de besoins croissants en compétences, Air France Industries poursuit ainsi une ambition claire : conjuguer innovation, excellence opérationnelle et développement des talents. Car si le MRO de demain sera toujours plus digital et connecté, il continuera avant tout de reposer sur les femmes et les hommes qui garantissent chaque jour la sécurité et la performance du transport aérien.