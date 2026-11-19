Rolls-Royce a annoncé ce jour que Royal Brunei Airlines (RBA) avait passé commande de 8 moteurs Trent 1000 XE, destinés à équiper ses 4 futurs Boeing 787-9.

Ces nouveaux Dreamliner avaient été commandé en février 2024 au salon aéronautique de Singapour, des appareils qui viendront graduellement remplacer ses 5 actuels 787-8, motorisés par des Trent 1000.

La compagnie nationale du sultanat de Brunei doit commencer à réceptionner ses 787-9 au second semestre 2028. Cette nouvelle flotte restera évidemment couverte par le programme de services TotalCare du motoriste.

Evolution du Trent 1000 TEN, le Trent 1000 XE (X en référence au modèle TEN et E pour Enhanced) bénéficie de plusieurs améliorations issues du programme de renforcement de la durabilité en deux phases. Rolls-Royce annonce un temps de fonctionnement sous aile pouvant être multiplié par trois par rapport au Trent 1000 TEN, mais aussi une réduction nette de 0,2 % de la consommation spécifique.