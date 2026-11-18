Air India Express a annoncé la nomination de Deepak Rajawat au poste de directeur général. Il était le directeur financier de la compagnie depuis décembre 2024.

Disposant d’une expérience de vingt ans dans l’aviation et la finance, Deepak Rajawat avait intégré le groupe Tata en 2010, lors de la création d’Air Vistara. Il a assumé plusieurs postes à responsabilité à la planification, à l’acquisition d’appareils, dans les finances et à la direction commerciale, avant d’en devenir le directeur commercial.

En tant que directeur financier d’Air India Express, il a joué un rôle majeur pour renforcer les bases financières de la compagnie aérienne, tout en contribuant de manière significative à son expansion et à son intégration au sein du groupe Air India.