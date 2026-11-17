Le développement des briques technologiques qui mèneront à la prochaine génération d’avions régionaux chez ATR se poursuit, même si l’entrée en service d’une nouvelle plateforme n’est pas envisagée avant la moitié de la prochaine décennie.

Le projet OSYRYS (On-board SYstems Relevant for hYbridization of Regional aircraftS), coordonné par Safran Electrical & Power dans le cadre de l’initiative Clean Aviation de l’Union européenne, a franchi sa revue de conception préliminaire des systèmes le 14 octobre chez ATR. Cette revue a notamment permis de confirmer les progrès réalisés dans la définition de l’architecture des systèmes et de leurs interfaces, en particulier les flux d’énergie et les échanges de données entre équipements.

Elle ouvre désormais la voie aux revues de conception préliminaire de chaque système…