Dowty, filiale de GE Aerospace spécialisée dans les systèmes d’hélices, va ouvrir un centre d’innovation dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, grâce à un investissement de 19 millions de livres apporté par le motoriste américain.

Annoncé lors de la conférence de l’Aerospace Technology Institute (ATI), le projet doit renforcer ses capacités de développement, d’essais et de préproduction d’hélices de nouvelle génération, ainsi que de technologies destinées aux architectures propulsives Open Fan.

Le centre d’innovation contribuera notamment aux travaux du programme RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM International, démonstrateur de moteur non caréné visant la future génération de monocouloirs attendue à partir du milieu de la prochaine décennie.

Dowty apportera ses compétences dans les matériaux composites, la rétention des pales et les mécanismes de changement de pas.

L’équipementier britannique dispose déjà d’un site à Gloucester Business Park, ouvert en 2019.