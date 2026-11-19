L’Autorité de régulation des transports (ART) a rendu un avis conforme favorable sur le projet de Contrat de régulation économique (CRE) 2027-2034 du Groupe ADP, le 18 novembre. Celui-ci est assorti de cinq réserves, que le groupe et l’Etat vont s’attacher à lever dans les prochaines semaines, en vue de signer le contrat d’ici la mi-décembre, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2027.

L’ART explique que ses réserves « visent à assurer la cohérence entre les risques effectivement supportés par ADP et le niveau de rémunération prévu par le contrat ». Elles portent ainsi sur les conditions de résiliation et de poursuite du contrat, et sur le respect du délai de présentation d’une nouvelle proposition tarifaire en cas de résiliation anticipée du CRE. L’ART demande également la fixation de coûts cibles faisant l’objet d’un engagement ferme pour le projet de densification du terminal 3 et de l’extension du LISA, afin d’assurer leur maîtrise.

Par ailleurs, l’ART préconise un renforcement des incitations associées aux indicateurs de qualité de service (disponibilité des tapis de livraison des bagages et des passerelles télescopiques, accueil des personnes handicapées et à mobilité réduite). Enfin, elle souhaite inscrire dans le CRE l’obligation de réexaminer le niveau et les modalités de l’abattement applicable aux passagers en correspondance au moment de la procédure de revoyure à mi-contrat.

Le Groupe ADP juge qu’elles n’affectent pas l’équilibre du CRE, qui repose sur une juste rémunération des capitaux investis (5,8% en moyenne sur les huit ans du contrat), des investissements de 8,2 milliards d’euros dans les infrastructures et une trajectoire tarifaire plafonnée en moyenne à 2,1 points au-dessus de l’indice des prix à la consommation (4 % pour les périodes tarifaires 2027 et 2028 et 1,5 % pour les périodes tarifaires suivantes).