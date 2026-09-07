Le gouvernement portugais veut pousser Air France-KLM et Lufthansa à offrir davantage pour la reprise de TAP. Le Conseil des ministres du Portugal a en effet décidé le 4 septembre d’ouvrir une période de négociations supplémentaire avec les deux groupes, afin qu’ils « améliorent leurs propositions respectives ».

Le gouvernement rappelle que tous deux ont soumis des offres contraignantes pour acquérir 44,9 % du capital de la compagnie portugaise. Bien que leur contenu soit différent, elles présentent « une évaluation globale très proche ».

A l’issue de ces « quelques semaines supplémentaires » de négociations, un seul candidat sera sélectionné pour la négociation finale.

Air France-KLM s’est engagé à conserver l’équipe dirigeante, la marque, le réseau et le siège de TAP, et de faire de Lisbonne le hub du groupe vers l’Amérique latine. Il compte également développer de nouvelles activités de maintenance s’il devait prendre une participation dans la compagnie. Lufthansa, de son côté, met en avant la solidité de son réseau multi-hub et la mise en place d’un partenariat à long terme avec la compagnie, tandis qu’il est déjà en train de mettre en place des capacités de maintenance importantes dans le pays.