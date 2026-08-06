Atlas Air Worldwide a finalisé son investissement stratégique dans Air Atlanta, en prenant une participation minoritaire de 49 % dans le groupe européen spécialisé dans les services ACMI et les vols charters.

Cette opération avait été annoncée le 28 mai dernier et comprend les compagnies Air Atlanta Icelandic et Air Atlanta Europe, respectivement basées en Islande et à Malte.

Le groupe américain a également acquis, par l’intermédiaire de Titan Aviation Holdings, la flotte appartenant au groupe Air Atlanta. Ces appareils seront reloués à Air Atlanta, qui poursuivra ses activités sous sa direction et sa structure actuelles.

Air Atlanta opère avec une flotte combinée de près d’une vingtaine d’avions cargos gros-porteurs, majoritairement des Boeing 747F et deux 777-300ERSF, ainsi que quatre 777-200ER pour le transport de passagers.

Barclays et Morgan Stanley ont agi en tant que conseillers financiers d’Atlas, tandis que Norton Rose Fulbright a assuré le conseil juridique.

Cette opération vise ainsi à renforcer la capacité ACMI long-courrier disponible, à générer des synergies commerciales et de flotte et à améliorer la flexibilité des deux groupes face aux variations de la demande de capacité à la demande.

Pour rappel, Atlas Air Worldwide comprend aussi la compagnie Polar Air Cargo. Le groupe aligne près d’une centaine d’avions tout cargo et notamment la plus importante flotte de Boeing 747F au monde.

Il est aussi le principal client du futur A350F d’Airbus (20 exemplaires fermes attendus à partir de 2029).