Batam Aero Engine (BAE), filiale de Lion Group, a officiellement démarré ses activités le 19 août 2026 à Batam, en Indonésie.

Installée dans le hangar F de Batam Aero Technic, la nouvelle structure est dédiée à la maintenance, à la réparation et à la révision de moteurs ainsi que de groupes auxiliaires de puissance (APU).

Les types de moteurs concernés n’ont pas été spécifiquement mentionnés à ce stade mais il devrait s’agir des PW127 (ATR) et CFM56 (737NG), moteurs équipant un grand nombre d’appareils des flottes du groupe Lion Air.

Le centre propose des interventions « on-wing », moteur maintenu sur avion, et « off-wing », après dépose. Ses capacités comprennent notamment les inspections endoscopiques de moteurs de turbopropulseurs, réalisées avec des équipements IPLEX NX, IPLEX GX/GT et Mentor Flex, ainsi que le remplacement de modules de turbine basse pression par du personnel certifié.