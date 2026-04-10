Turkish Airlines a annoncé le départ de son président Ahmet Bolat et de son directeur général Bilal Eksi le 9 avril. Les raisons de ce changement de direction n’ont pas été évoquées.

Bilal Eksi avait remplacé Temel Kotil à son poste en 2016. Partant à la retraite, il sera lui-même remplacé par Ahmet Olmustur, qui était jusqu’à présent le directeur commercial de la compagnie.

Ahmet Bolat était président du conseil d’administration et du comité exécutif de Turkish Airlines depuis 2022. Murat Seker, jusqu’ici directeur financier du groupe, le remplacera à ces fonctions.