Le directeur général de la compagnie aérienne Aeroflot, Sergueï Alexandrovsky, a annoncé à la presse russe qu’une nouvelle commande portant sur 90 monocouloirs Yakovlev MC‑21‑310 pourrait être finalisée prochainement avec United Aircraft Corporation (UAC). Les appareils seraient acquis en leasing.

« Nous sommes en phase finale de finalisation de ce contrat avec le constructeur. Pratiquement toutes les conditions ont été convenues, non seulement le contrat de location des avions lui-même, mais aussi le contrat de service après-vente. Le loyer sera conforme aux paramètres de notre modèle financier », selon ses propos rapportés par l’agence de presse russe Tass.

Le groupe Aeroflot dispose déjà de contrats de leasing pour 18 MC‑21‑310 (6 pour Aeroflot, 12 pour Rossiya), des appareils issus de l’accord cadre signé en septembre 2022 , sur fond de sanctions occidentales prises contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, et qui portait sur 339 avions de fabrication russe (MC‑21, SJ‑100 et Tu‑214).

Le directeur général d’UAC avait récemment annoncé que le texte contractuel pour cette deuxième tranche de 90 MC‑21‑310 avait été validé par les services techniques et juridiques de l’avionneur, la signature restant suspendue à la décision du financement public, attendue « dans un avenir très proche ».

Aeroflot a fait du MC‑21 l’axe central de son plan de modernisation de flotte dans les 10 prochaines années, faute de pouvoir faire autrement, avec une flotte qui pourrait atteint à terme jusqu’à 200 exemplaires. Ses premiers exemplaires sont déjà en phase de production.

En attendant, la certification et les premières livraisons du MC-21-310 sont désormais attendues au plus tôt en 2027, soit quasiment une décennie après le premier vol du MC-21-300 en mai 2017. Ces retards s’expliquent principalement par les difficultés liées à la substitution des équipements occidentaux par des systèmes domestiques (notamment avec le remplacement du GTF par le moteur PD-14 de United Engine Corporation), dans un contexte de sanctions internationales, mais aussi par des contraintes d’approvisionnement et des ajustements de financement du programme.

À horizon 2030, United Aircraft Corporation (UAC) prévoit une montée en cadence de sa production, avec un objectif de 36 exemplaires du MC-21 par an.