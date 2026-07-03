Bohai Leasing a approuvé le 30 juin l’acquisition par sa filiale Avolon de onze Airbus A321neo, commandés par Frontier Airlines. D’une valeur estimée à 1,4 milliard de dollars, ils doivent être livrés entre novembre 2026 et juin 2027.

Ces appareils vont permettre à Avolon de faire grandir son portefeuille et d’améliorer sa capacité à répondre aux besoins de ses clients, tout en soulageant l’effort de trésorerie de Frontier Airlines.

La compagnie américaine exploite une flotte composée exclusivement de monocouloirs de la famille A320. Elle est constituée de 164 appareils dont 66 A321neo. Son carnet de commandes auprès d’Airbus pour le modèle comptait encore 142 appareils à la fin du mois de mai.