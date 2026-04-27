Air Canada va pouvoir mieux ajuster son offre à son réseau. La compagnie canadienne a reçu son premier exemplaire d’Airbus A321XLR, ce qui lui permettra de desservir efficacement et sans escale des marchés secondaires long-courrier, transcontinentaux et transatlantiques, au départ de Montréal et Toronto, ainsi que de s’adapter aux fluctuations saisonnières de la demande sur certaines autres lignes.

Elle attend une trentaine d’exemplaires de l’appareil au total, quinze couverts par un contrat de leasing, comme celui-ci avec SMBC Aviation Capital, quinze acquis directement auprès d’Airbus.

Ses A321XLR sont motorisés par le GTF de Pratt & Whitney. Leur aménagement intérieur, qui a récemment été dévoilé et lance la nouvelle approche « Accueil chaleureux », permet d’accueillir quatorze passagers dans des fauteuils déployables en lits plats de Thompson Aero Seating, et 168 en classe économique. La cabine Airspace propose un système audio Bluetooth, une connectivité complète intégrée aux sièges et des compartiments à bagages plus grands, augmentant l’espace de rangement de 60 %, précise Airbus.

« L’A321XLR d’Airbus introduit un nouvel élément dynamique à la stratégie de croissance d’Air Canada en renforçant considérablement notre capacité à lancer de nouvelles liaisons internationales et à améliorer notre offre sur les marchés existants », résume Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales d’Air Canada. « (…) Cet appareil qui change la donne sera bientôt mis en service pour les liaisons transatlantiques au départ de Montréal et de Toronto, et deviendra un pilier des principaux marchés transcontinentaux nord-américains. »

L’introduction de l’A321XLR s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de la flotte d’Air Canada, qui prévoit également l’introduction de huit A350-1000, à partir de 2030, et de quatorze Boeing 787-10. En parallèle, les livraisons d’A220 se poursuivent – 23 restent à livrer sur les 65 appareils commandés.