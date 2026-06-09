Des liens plus étroits continuent de se tisser entre ITA, le groupe Lufthansa et ses partenaires. Le groupe a annoncé le 8 juin que la compagnie italienne allait intégrer, à partir de l’automne, la coentreprise entre l’Europe et le Japon qu’il a mise en place avec ANA.

Le projet prévoit d’inclure le réseau intérieur, européen et vers le Maghreb d’ITA, ainsi que sa liaison entre Rome et Tokyo Haneda. Quotidienne, elle pourra être réservée par les clients d’ANA, de Lufthansa, d’Austrian Airlines et de Swiss et combinée avec leurs propres vols. Une offre conjointe sera progressivement mise en place par la suite.

Cette intégration dans la coentreprise va enrichir les possibilités de correspondance des passagers, en particulier pour les destinations d’Europe du Sud, de la région méditerranéenne et d’Afrique du Nord, et, de l’autre côté, au Japon. Avec ITA, la coentreprise entre l’Europe et le Japon pourra proposer 160 vols long-courrier par semaine.