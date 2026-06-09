La question de la gouvernance du pôle aérien du groupe Dubreuil a trouvé son épilogue. Géry Mortreux a en effet été nommé à sa tête le 9 juin. Il dirigera donc toutes les compagnies du groupe : Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi Line Cargo. Il prendra ses fonctions le 15 juillet.

Géry Mortreux a mené une grande carrière dans le transport aérien et vient tout juste de quitter ses fonctions de vice-président exécutif d’Air France Industries (le 1er mai), qu’il occupait depuis dix ans.

« Je suis particulièrement heureux et honoré de rejoindre les équipes du pôle aérien du groupe Dubreuil. Au cours de ma carrière, j’ai toujours été animé par la passion de l’aérien, de ses métiers et des femmes et des hommes qui les font vivre au quotidien. Le groupe Dubreuil s’est imposé comme un acteur reconnu pour son esprit entrepreneurial, son engagement de long terme et la qualité de ses équipes. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à cette nouvelle étape de son développement, aux côtés des collaborateurs du pôle aérien (…) », affirme-t-il.

Paul-Henri Dubreuil assurait depuis près de 18 mois la transition pour la gouvernance du pôle aérien, après le départ de Marc Rochet et l’échec de sa succession. Après le départ de Christine Ourmières-Widener, le groupe Dubreuil a préféré se laisser du temps avant de faire évoluer la gouvernance, pour « redonner un cap clair et réaligner les enjeux commerciaux, opérationnels et stratégiques des compagnies avec les aspirations du groupe », indique-t-il.

« Géry partage les valeurs de notre groupe familial », souligne Paul-Henri Dubreuil, PDG du groupe Dubreuil, « des valeurs simples, autour de l’engagement et du travail, de l’importance de la satisfaction de nos clients dans nos organisations, mais aussi des valeurs humaines. C’est un manager exigeant mais reconnu pour son écoute et sa proximité avec le terrain. Autant de qualités qui, nous n’en doutons pas, feront de lui un dirigeant fédérateur et apprécié de nos équipes. »