Boeing continue de revenir petit à petit dans la course. L’avionneur américain a livré 60 appareils au mois de mai, un niveau qui témoigne de l’accélération de la production du programme 737 MAX, sous la supervision de la FAA.

Il a ainsi pu livrer 51 737 MAX, un 737-800A (destiné à être modifié par Boeing Defense), un 767-300F, un 777F et six 787-9. Il avait livré 47 appareils au mois d’avril.

La production du monocouloir était jusqu’à présent stabilisée à 42 appareils par mois, mais Boeing vient d’obtenir (fin mai) le feu vert de la FAA pour passer à une cadence de 47 appareils par mois. L’accélération avait déjà été amorcée sur les lignes de production et l’avionneur a constitué des stocks de pièces et d’équipements auprès de ses fournisseurs ces dernières années, ce qui devrait lui permettre de ne pas subir des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et d’atteindre cette cadence d’ici deux mois.

A ce sujet, Kelly Ortberg, le directeur général de Boeing, avait également prévenu que le passage à la cadence 52 serait moins indolore et devrait s’appuyer sur l’ouverture de la quatrième ligne d’assemblage 737 à Everett qui doit entrer en opération cet été.

Le mois de mai a aussi des prises de commandes brutes pour 27 appareils. Elles comptent les dix 787-9 destinés à Lufthansa, un 737 MAX pour TUI, deux 737 MAX pour un client resté anonyme et quatorze 737-800A (pour des programmes militaires).

Depuis le début de l’année, Boeing a ainsi enregistré des commandes brutes pour 324 appareils (pour 295 en commandes nettes), et livré 250 appareils.