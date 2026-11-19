Bombardier a inauguré son nouveau centre de service de Fort Wayne (Indiana) le 17 novembre. La cérémonie a réuni de nombreux officiels locaux et témoigne à son tour de l’engagement de l’avionneur canadien à renforcer sa présence aux Etats-Unis.

D’une surface de près de 6 000 m2, il peut accueillir jusqu’à six avions simultanément. Une extension progressive des capacités est déjà prévue, afin d’élargir la gamme de services et de pouvoir proposer de la maintenance programmée et non programmée, des modifications, des installations avioniques et un soutien AOG (avions immobilisés) pour tous les jets de la gamme de Bombardier.

« Notre centre de service de Fort Wayne marque une étape importante dans l’expansion continue du réseau de soutien à la clientèle de Bombardier aux États-Unis », affirme Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. « L’emplacement stratégique de Fort Wayne nous permet de rapprocher notre expertise de calibre mondial et notre soutien appuyé par l’équipementier d’origine de nos clients dans tout le Midwest et au-delà. »

Le centre de Fort Wayne complète le réseau de centres de service américains, qui comprend des installations à Dallas, Tucson, Hartford, Wichita et Miami, ainsi que des escales de maintenance en ligne, un centre de distribution de pièces dédié à Chicago et des équipes d’intervention mobile opérant depuis une vingtaine de bases dans le pays. L’avionneur précise également que la flotte de Bombardier aux États-Unis compte près de 3 000 appareils en service.