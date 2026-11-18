Collins Aerospace a posé la première pierre d’un nouveau centre de maintenance d’hélices en Inde. Situé au Collins India Operations Center (CIOC), dans le pôle industriel aérospatial de Bangalore, il devrait entrer en service au début de l’année 2029.

Le centre sera spécialisé dans les systèmes d’hélices de pointe des ATR 42/72 et des avions de transport militaire C295 d’Airbus, et pourra servir des clients de toute la région Asie-Pacifique. Il représente un investissement de plusieurs millions de dollars, qui s’ajoute aux 200 millions de dollars déjà investis en Inde par Collins Aerospace au cours des cinq dernières années.

Il emploiera jusqu’à une cinquantaine de techniciens et ingénieurs spécialisés à son lancement, et prévoit d’étoffer cette équipe au fur et à mesure de la croissance du volume d’activité.

« À mesure que la connectivité régionale s’étend à travers l’Inde, il est essentiel de maintenir une disponibilité élevée de la flotte pour les exploitants. En mettant en place des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions à hélices sur le territoire indien, nous apportons directement à nos clients une expertise de classe mondiale en matière de services après-vente, ce qui réduit les délais d’exécution et les temps d’immobilisation opérationnelle », a expliqué Ajay Mahajan, président d’Advanced Structures chez Collins Aerospace lors de la cérémonie.