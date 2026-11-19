Ce n’est pas vraiment une surprise. Ryanair a finalement retenu Séville, en Espagne, pour implanter son premier centre de maintenance, réparation et révision de moteurs. Ce projet représente un investissement d’environ 500 millions d’euros et doit créer plus de 600 emplois hautement qualifiés en Andalousie, selon le communiqué de la compagnie irlandaise.

Implanté dans le port de Séville, le futur établissement de 28 000 m2 prendra en charge les moteurs CFM56-7B et LEAP-1B équipant la flotte de Ryanair, conformément à sa décision d’internaliser la maintenance de tous ses moteurs à moyenne échéance.

La plus grande compagnie aérienne européenne avait signé un protocole d’accord pluriannuel avec CFM International en février couvrant deux volets : la poursuite du contrat de services à l’heure de vol (PBH) assuré par le motoriste franco-américain durant la transition sur les moteurs CFM56-7B (Boeing 737 NG) et LEAP-1B (737 MAX), et un nouvel accord d’approvisionnement de pièces qui alimentera ses futurs ateliers MRO. Ryanair va donc créer deux centres MRO moteurs qui assureront exclusivement des visites en atelier pour sa propre flotte, avec une capacité visée totale de jusqu’à 400 shop visits par an pour soutenir un parc pouvant atteindre 2 000 moteurs à l’horizon 2034.

Le lancement des travaux du centre de Séville est prévu début 2027, avec une entrée en service attendue en 2029. Ryanair prévoit également de créer à Séville une Engineering Academy destinée au recrutement et à la formation de techniciens et d’ingénieurs, afin d’alimenter les besoins en compétences de cette nouvelle activité.

La localisation du second centre MRO moteurs sera annoncée l’année prochaine.

Les principaux sites de maintenance cellule de Ryanair (hors Royaume-Uni) se situent à Kaunas (Lituanie), Wroclaw (Pologne), Shannon (Irlande) et Séville (Espagne).