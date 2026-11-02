Le nouvel aéroport international d’Ilulissat, dans l’ouest du Groenland, a ouvert ses portes le 29 octobre, après avoir reçu l’approbation de l’Autorité danoise de l’aviation civile et ferroviaire.

Ilulissat est le dernier des trois aéroports du programme de modernisation aéroportuaire groenlandais à entrer en service, après ceux de Nuuk en novembre 2024 et de Qaqortoq en avril 2026.

Gérée par la société Greenland Airports, la plateforme aéroportuaire dispose d’une piste de 2 200 mètres (845 mètres avant l’allongement) et d’un terminal de 5 000 mètres carrés, permettant à des appareils de plus grande capacité de desservir directement cette ville de la côte ouest.

Air Greenland a marqué cette ouverture par un vol inaugural entre Copenhague et Ilulissat, assuré par son Airbus A330-800 « Tuukkaq », avec 169 passagers à bord. Le trajet a duré quatre heures et demie.

Cette nouvelle liaison évite ainsi aux passagers de devoir transiter par un autre aéroport groenlandais afin de rejoindre Ilulissat, un pôle touristique situé dans la région de la baie de Disko, à proximité du fjord glacé d’Ilulissat, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La desserte régulière depuis Copenhague sera assurée durant l’hiver par Jettime en Boeing 737-800, pour le compte d’Air Greenland. La compagnie groenlandaise prévoit de reprendre l’exploitation avec son nouvel Airbus A320neo à partir d’avril 2027, puis de proposer jusqu’à six allers-retours hebdomadaires entre Ilulissat et Copenhague au cœur de l’été.

Icelandair assurait déjà des vols internationaux vers Ilulissat depuis son hub de Keflavík, en Dash 8-200 de 37 sièges.