SIA Engineering Company (SIAEC), filiale de maintenance du groupe Singapore Airlines, et la compagnie chinoise Donghai Airlines ont conclu un protocole d’accord non contraignant le 16 novembre afin d’explorer des possibilités de coopération dans les activités de maintenance, réparation et révision (MRO) à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Cet accord vise à établir un cadre de travail associant l’offre de services MRO, les certifications et les capacités de maintenance de SIAEC à la présence opérationnelle et à la connaissance du marché de Donghai Airlines. Les partenaires doivent ainsi identifier les domaines dans lesquels ils pourraient développer des services et des capacités MRO à Shenzhen.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement de SIAEC sur le marché chinois. Le groupe a notamment finalisé en août dernier son entrée à hauteur de 30 % au capital d’Arport Aircraft Maintenance & Engineering (Fujian), renforçant ainsi sa présence dans les activités MRO à Xiamen.

Basée à l’aéroport international de Shenzhen Bao’an, Donghai Airlines opère avec une flotte de 24 monocouloirs Boeing (737-800 et 737-8).