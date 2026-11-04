Le gestionnaire aéroportuaire Airports of Thailand (AOT) prévoit de doubler la capacité annuelle de l’aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi dans le cadre de son cinquième plan de développement, avec un horizon envisagé de 6 à 7 ans.

Le programme, qui doit encore être soumis au gouvernement thaïlandais, prévoit de porter la capacité de l’aéroport de 60 à 120 millions de passagers, notamment avec un nouveau terminal au sud de la plateforme et une quatrième piste.

Selon les déclarations de la présidente d’AOT, Paweena Jariyathitipong, rapportées par le quotidien Bangkok Post le 2 novembre, le développement de Suvarnabhumi comprend également l’extension orientale des installations existantes, baptisée « East Expansion ». Celle-ci doit agrandir les espaces d’enregistrement et les installations de traitement des bagages, avec une capacité supplémentaire d’au moins 10 millions de passagers par an.

La procédure de passation des marchés est prévue en 2027, pour une durée de réalisation annoncée de quatre ans.

La capacité nominale actuelle de Suvarnabhumi se répartit entre 45 millions de passagers annuels pour le terminal principal et 15 millions pour le nouveau satellite SAT-1 mis en service en septembre 2023.

La principale porte d’entrée de Thailande a accueilli 62,90 millions de passagers l’année dernière, un trafic qui devrait subir un léger recul cette année.