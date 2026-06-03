L’aéroport du Koweït a activé son plan d’urgence et temporairement suspendu ses opérations le 3 juin, à la suite d’une attaque de drones et de missiles balistiques iranienne survenue au lever du jour. Le terminal 1 a été touché et a subi de « graves dommages », indique la direction générale de l’aviation civile du Koweït, tandis qu’un mort et plus d’une soixantaine de blessés sont à déplorer.

Les vols qui étaient en cours au moment de l’attaque ont été déroutés vers d’autres plateformes de la région (notamment Dubaï et Doha).

Depuis, les opérations reprennent très progressivement. Après avoir évalué les dommages subis par les installations et les systèmes opérationnels, l’autorité a annoncé la reprise des vols au terminal 4 (le terminal utilisé par Kuwait Airways) et au terminal 5 (celui de Jazeera Airways).

Le terminal 1 venait tout juste de rouvrir, le 1er juin, après plusieurs mois de fermeture et de rénovations suivant une précédente attaque de drones le 28 février dernier.