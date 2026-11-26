Une histoire sans fin. Alors que le projet de troisième piste à l’aéroport de Londres Heathrow semblait avancer, la commission parlementaire des transports de la Chambre des Communes y a mis un nouveau coup de frein le 26 novembre. Elle estime en effet que « le projet de troisième piste devrait être suspendu pour l’instant et [que] le gouvernement devrait revoir sa copie avant d’aller plus loin ». Son rapport ne constitue toutefois pas un veto, mais représente un sérieux avertissement pour le gouvernement, qui devra répondre à ses recommandations avant de pouvoir faire avancer le projet…

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