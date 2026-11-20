Si les décisions concernant les lancements ne sont pas encore prises chez Airbus, le calendrier des très probables nouvelles versions plus capacitaires des familles A220 et A350 est clairement en train de s’accélérer depuis quelques mois.

Lors de sa rencontre avec l’AJPAE (Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace) cette semaine, Lars Wagner n’a pas botter en touche et a apporté deux précisions importantes. La première est que l’entrée sur le marché des deux variantes est défini autour de 2033, un objectif qui n’est donc pas dicté que par des décisions industrielles.

La seconde est que respecter un tel calendrier, les décisions devront être prise dans les 12 prochains mois…