L’administration Trump a proposé le 25 novembre l’instauration de droits de douane de 10% sur les aéronefs importés du Brésil. Cette mesure pourrait mettre fin à l’exemption tarifaire dont bénéficient jusqu’ici les avions commerciaux et les avions d’affaires produits au Brésil.

Le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) n’a fixé aucune date d’entrée en vigueur de cette mesure, mais a programmé une audition publique le 14 janvier 2027. Cette proposition vise à modifier le dispositif mis en place en juillet 2026 au titre de la section 301 du Trade Act, qui a instauré des droits de douane de 25 % sur certains produits brésiliens, tout en exemptant les aéronefs « finis ».

Une telle mesure pourrait entraîner une hausse des coûts d’acquisition des appareils d’Embraer pour les compagnies aériennes américaines, notamment pour ses E175, largement utilisés sur les réseaux régionaux aux États-Unis.

À la fin du troisième trimestre 2026, American Airlines, SkyWest et Republic Airways totalisaient à elles seules 155 commandes fermes restant à livrer pour cet appareil de la famille E-Jet.