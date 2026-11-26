A la suite de l’alerte lancée le 25 novembre sur sa situation financière, Norse Atlantic a décidé de suspendre ses opérations du 26 novembre. Elle indique que cette décision a été prise dans l’attente d’une clarification sur sa capacité à trouver de toute urgence une solution de financement viable.

La direction de la compagnie norvégienne annonce également que si les discussions actuellement engagées au sujet de cet impérieux financement à court terme ou d’un rachat échouaient, elle déposerait une demande de faillite.

Le ciel se ternit donc encore pour la low-cost long-courrier, dont les difficultés financières se sont aggravées avec la dernière crise et la flambée des coûts du carburant.

Pour rappel, Norse Atlantic exploitait douze 787-9, répartis entre ses deux entités norvégienne (sept appareils) et britannique (cinq appareils).