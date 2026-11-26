L’autorité américaine de l’aviation civile (FAA) a publié une nouvelle consigne de navigabilité imposant des inspections de certaines réparations structurelles effectuées sur le fuselage des Boeing 757 à la suite de la découverte de criques. Quelque 427 appareils immatriculés aux États-Unis sont concernés.

La consigne de navigabilité, qui entrera en vigueur le 28 décembre, concerne les 757-200 (et les exemplaires convertis en cargo) et 757-300. Elle impose aux opérateurs d’inspecter les réparations avec renfort effectuées sur certains cadres de la partie inférieure du fuselage, notamment au niveau de la section 46 (en aval de voilure), et de procéder aux éventuelles actions correctives conformément aux instructions de Boeing.

Plusieurs cas de fissures ont été signalés au niveau de réparations existantes. Certaines de ces réparations n’étaient pas documentées ou ne faisaient pas l’objet d’exigences d’inspection connues en matière de tolérance aux dommages.

La FAA estime que la présence de criques non détectées pourrait compromettre la capacité d’un élément structural principal à supporter les charges limites et, par conséquent, l’intégrité structurelle de l’appareil.

Le régulateur américain estime que les inspections initiales pourraient nécessiter jusqu’à 263 heures de travail par appareil, pour un coût unitaire maximal de 22 355 dollars, soit près de 9,55 millions de dollars pour l’ensemble de la flotte immatriculé aux États-Unis

L’association Airlines for America (A4A) et FedEx avaient demandé un délai supplémentaire de 36 mois pour certaines catégories de réparations, invoquant les contraintes opérationnelles et les risques d’immobilisation d’appareils. Cette demande a donc été rejetée par la FAA.