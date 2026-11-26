Le groupe de conseil et de courtage en assurances WTW (Willis Towers Watson) a annoncé le 25 novembre la nomination de Jean-Pascal Mouchette au poste de directeur de l’activité Aviation en France, au sein de son département Willis Global Aviation and Space.

Il aura pour mission de poursuivre le développement de cette activité et de renforcer l’offre de conseil auprès des acteurs de l’aéronautique en matière de prévention, de gestion et de transfert des risques. Il sera rattaché à Darren Porter, directeur de Willis Global Aviation and Space pour la Grande-Bretagne et l’Europe.

Jean-Pascal Mouchette a notamment occupé des fonctions de direction chez Allianz et AIG, ainsi qu’au sein d’Aerofrancassur et d’Assurance France Aviation