Le compte à rebours est enclenché avant la réouverture de la piste 4 de l’aéroport d’Orly. Fermée depuis le 10 août, elle se prépare à reprendre du service le mois prochain, à l’issue d’une rénovation en profondeur nécessaire tous les trente ans pour mettre l’infrastructure au niveau des derniers standards de sécurité.

Cela fait plus de trois mois que le trafic a été réorganisé, reporté sur les deux autres pistes dont dispose l’aéroport, et que les compagnies aériennes ont supprimé certains de leurs vols ou les ont transférés à CDG pour faciliter le déroulement du chantier, tandis que les riverains du sud de la plateforme redécouvrent les désagréments d’une utilisation plus régulière de la piste 2. Mais, Laurence Faure, la directrice de l’aéroport Paris-Orly, l’a promis : « le 17 décembre, c’est terminé, les avions se reposent sur la piste. »

Le Journal de l’Aviation a eu l’opportunité de visiter le chantier,..