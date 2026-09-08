LATAM Airlines Brasil a désigné Curitiba comme l’une des trois bases de maintenance pour sa future flotte d’Embraer E195-E2, aux côtés de Brasília et de São Paulo/Guarulhos. Les installations devraient être opérationnelles en octobre, en amont du lancement des vols commerciaux en E195-E2 prévu pour novembre.

L’installation de Curitiba est appelée à devenir le centre MRO principal pour les contrôles préventifs de cette flotte. Les préparatifs incluent l’aménagement d’un nouvel atelier de maintenance, la modernisation de l’outillage et des espaces de stockage, ainsi que l’installation d’équipements spécifiques aux E-Jets E2.

Les trois bases assureront conjointement jusqu’à 49 opérations de maintenance programmée par semaine. Le centre MRO de Curitiba pourra traiter jusqu’à trois appareils simultanément durant la nuit et réaliser jusqu’à 21 contrôles hebdomadaires. LATAM affecte également 127 mécaniciens au soutien de ce nouveau type d’appareils sur l’ensemble de son réseau.

La formation des équipes de maintenance a par ailleurs débuté en janvier, offrant à la compagnie le temps nécessaire pour assurer sa préparation opérationnelle avant les premiers vols commerciaux.

Pour rappel, LATAM Airlines Brasil attend 24 E195-E2 en commande ferme. Le groupe LATAM dispose également de 50 options d’achat.