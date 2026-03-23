ATEQ Aviation (ATEQ Group), spécialisé dans les équipements de test pour l’aviation civile, annonce avoir fait l’acquisition stratégique de la solution de test avionique T-RX, une solution anciennement détenue par la société canadienne CCX Technologies. Cette acquisition renforce l’offre d’ATEQ, en combinant des tests de données de vol de pointe avec des diagnostics avioniques avancés afin de mieux servir l’industrie de la maintenance aéronautique.

Selon ATEQ Aviation, le T-RX est un testeur compact et extrêmement fiable, reconnu pour ses performances en matière de tests radio, pulsatoires et GPS. Grâce à l’intégration de cette technologie, ATEQ Aviation propose désormais un environnement de test unifié qui associe ses bancs de test de données de vol de la célèbre série ADSE à une plateforme de test avionique polyvalente. Cette intégration permet aux organismes de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d’effectuer des tests de conformité complets aux normes 14 CFR 91.411 et 91.413 au sein d’un flux de travail unique et rationalisé.

« L’intégration de la solution T-RX à notre gamme de produits s’inscrit naturellement dans la stratégie d’ATEQ Aviation », a déclaré Gabriel Nativel, directeur mondial d’ATEQ Aviation. « En combinant nos bancs d’essai de données aérodynamiques de pointe avec un testeur avionique haute performance, nous offrons aux professionnels de la maintenance une solution plus complète, plus efficace et plus fiable pour leurs opérations quotidiennes » a-t-il ajouté.

La société française ajoute que l’association des solutions ADSE d’ATEQ et du testeur T-RX permet de réaliser simultanément des vérifications complètes des systèmes pitot-statiques et avioniques, tout en réduisant les temps d’inspection et les besoins en équipement dans le hangar.