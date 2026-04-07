Marubeni Corporation a acquis une participation supplémentaire de 50% dans DASI, société américaine spécialisée dans les solutions logistiques et les stocks de pièces détachées pour l’aviation commerciale basée à Miami (Floride), via sa filiale américaine Marubeni Aviation Asset Investment.

Cette transaction fait de DASI une filiale détenue à 100% par Marubeni, complétant ainsi le rachat après une première prise de participation de 50% en juillet 2023 à la suite du retrait de Fortress Investment Group.

Cette opération permet de renforcer Marubeni dans les activités d’après-vente et de négoce d’actifs aéronautiques, dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale en maintenance, réparation et révision (MRO).