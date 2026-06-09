La Commission européenne « célèbre » cette année les vingt ans de sa liste noire des compagnies aériennes. Lancée en 2006 pour unifier la sécurité en Europe, elle recense les compagnies dont les process représentent un risque pour la sécurité des voyageurs ou dont les autorités nationales n’ont pas les moyens d’assurer une supervision adéquate de la sécurité aérienne, et leur interdit l’accès au territoire ou au ciel communautaire.

Une nouvelle mise à jour a été publiée le 9 juin. Elle consacre la sortie des compagnies du Kirghizistan de la liste des compagnies bannies, alors qu’elles y figuraient depuis sa création. Les experts européens ont en effet constaté les progrès des autorités de l’aviation civile kirghize dans le contrôle de la sécurité des compagnies, et leur mise en conformité aux normes de l’OACI.

Au contraire, Air Express Algeria fait désormais l’objet d’une interdiction totale d’exploitation en raison de graves préoccupations sur la sécurité.