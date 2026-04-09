MTU Maintenance Zhuhai, coentreprise détenue à parts égales par MTU Aero Engines et China Southern Airlines, fête ses 25 ans d’activité dans la maintenance de moteurs pour monocouloirs.

Créée en 2001 à Zhuhai, l’entreprise a réalisé plus de 5 000 révisions de moteurs à ce jour et sert aujourd’hui plus de 130 compagnies aériennes, loueurs et partenaires MRO dans le monde.

MTU Maintenance Zhuhai emploie plus de 1 600 personnes sur ses deux sites et a progressivement élargi son portefeuille, ajoutant les LEAP et PW1100G-JM à ses capacités historiques V2500 et CFM56-5B/-7B.

Depuis mars 2025, son site de Jinwan, dédiée aux PW1100G-JM, monte en puissance et a redélivré plus de 60 moteurs dès sa première année d’exploitation, avec une capacité ciblée pouvant atteindre 260 visites annuelles.

MTU Maintenance Zhuhai vise ainsi une capacité d’environ 700 visites atelier moteurs par an une fois la montée en cadence achevée, ce qui en ferait, selon MTU, l’un des plus grands centres MRO au monde dédié aux moteurs d’avions monocouloirs.